L’Eredità, Alessia eliminata e Gianluca in finale non trova l’estratto giusto

Alessia, reduce da una puntata non proprio fortunata, questa volta non ce l’ha fatta. Nell’appuntamento del 12 novembre de L’Eredità è successo davvero di tutto. Senza la sua temibile avversaria, Gianluca ha trovato la strada sgombra di ostacoli e ha potuto affrontare la gara con maggiore sicurezza, fino a conquistare un posto nella tanto ambita Ghigliottina. In palio c’erano ben 50 mila euro: ma sarà riuscito a portarseli a casa?

L’Eredità, la puntata del 12 novembre 2025

A sfidare Alessia sono stati sei concorrenti provenienti da ogni angolo d’Italia. C’era Enzo, consulente finanziario e dirigente della Pallacanestro Torino; Giusy, impiegata di banca di Policoro, al suo secondo tentativo; Antonio, project manager di Apricena, in provincia di Foggia; Daniela, consulente commerciale con una passione per l’etno-medicina; l’instancabile Gianluca, funzionario ormai veterano del gioco, alla sua ottava partecipazione; ed Eleonora, insegnante d’inglese da Tortona, in provincia di Alessandria.

Sette concorrenti, sette storie e una sfida tutta da vivere. Manche dopo manche, il gioco si è fatto sempre più teso, fino a ridursi a un emozionante Triello. Alessia, purtroppo, si è dovuta fermare prima del traguardo, mentre Gianluca ha dimostrato freddezza e prontezza di riflessi, riuscendo a battere Enzo e Giusy e ad accedere alla Ghigliottina.

Gianluca finalmente alla Ghigliottina… in palio 50 mila euro!

Il montepremi, partito da 200.000 euro, si è ridotto a 50.000 euro. Davanti alle cinque parole “primo, matrimonio, freddo, libro e vegetale”, Gianluca ha cercato il filo nascosto che le univa, scrivendo “Regno”. Una scelta ragionata, ma non vincente. La parola giusta era “Estratto”. Un vero peccato, perché la vittoria era a un passo.

Sui social, però, i fan non smettono di fare il tifo per lui: la sua calma, la sua simpatia e la sua determinazione hanno conquistato il pubblico. E chissà, forse nella prossima puntata riuscirà finalmente a prendersi la sua agognata rivincita.