L’Eredità, Alessia sbaglia su tutta la linea e perde un montepremi enorme

Una puntata di emozioni, colpi di scena e sfide serrate, quella dell’11 novembre de L’Eredità. Il pubblico è rimasto con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo, soprattutto perché in palio alla Ghigliottina c’erano 100.000 euro! Tra nuovi volti pronti a mettersi in gioco e vecchie conoscenze determinate a difendere il proprio posto, la tensione si è fatta palpabile. Al centro della scena, ancora una volta, Alessia: sarà riuscita a vincere?

L’Eredità puntata dell’11 novembre 2025: i concorrenti

Alessia ha affrontato una sfida intensa contro Gianluca e Pino, ma anche contro le nuove entrate: Simone, imprenditore digitale di Pinerolo; Giusy, impiegata di banca originaria di Polidoro; Francesca, impiegata di Venezia; e Stefano, informatico di Scansano. La competizione è stata serrata, ma alla fine Pino non è riuscito a resistere alla pressione, lasciando il posto proprio alla nuova concorrente Giusy.

Dopo una vera e propria battaglia di prontezza e conoscenza, Alessia e Gianluca si sono ritrovati faccia a faccia nei 100 Secondi. Il tempo scorreva veloce, la tensione cresceva, ma ancora una volta Alessia ha dimostrato la sua determinazione e lucidità, conquistando l’accesso alla Ghigliottina con un bottino di 200.000 euro, poi dimezzato a 100.000.

La parola vincente della Ghigliottina

Per aggiudicarsi la vittoria, doveva trovare la parola da collegare a “notizie, giorno, volo, concorso e angolo”. Al suono del gong, con il fiato sospeso, Alessia ha scritto sulla cartelletta la sua risposta: “linea”. Purtroppo la parola corretta era “interno”. Un colpo al cuore, ma anche un momento di grande emozione, in cui la giovane concorrente ha confermato tutta la sua grinta e la sua capacità di restare protagonista fino alla fine.