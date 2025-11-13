L’Eredità, Alessandra si mette le mani nei capelli quando scopre la parola della Ghigliottina, maxi vincita sfumata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo l’ennesimo flop alla Ghigliottina, Gianluca è tornato carico come sempre, pronto ad affrontare un’altra giornata a L’Eredità. Questa volta il campione ha dovuto cedere il posto a una nuova arrivata, Alessandra. Quest’ultima era incredula all’idea di trovarsi al cospetto di Marco Liorni, ma quando ha appreso la parola finale della Ghigliottina, il gioco più amato del game show di Rai 1, non ha potuto fare a meno di mettersi le mani nei capelli. Vediamo che cosa è successo.

Gianluca al Triello, Enzo eliminato, Alessandra alla Ghigliottina

Per Gianluca, di Forlì-Cesena, è stata una puntata avvincente ma non particolarmente promettente. Tra i concorrenti che ha sfidato c’erano Martina di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa; il formatore Davide da Vittorio Veneto, in provincia di Treviso; Giusy da Policoro, in provincia di Matera; Enzo, alla sua terza serata; l’insegnante Alessandra da Zena, in provincia di Genova; e la fisiatra Antonella di Laterza, in provincia di Taranto.

Al Triello si sono riconfermati Gianluca, Giusy e la new entry Alessandra. Enzo, invece, è stato eliminato dai giochi. Ai 100 Secondi sono state le due signore a fronteggiarsi, ma alla fine ha prevalso Alessandra. Quest’ultima ha conquistato le chiavi della Ghigliottina, accedendovi con un montepremi di partenza di 165.000 euro, cifra che non è mai stata dimezzata.

La campionessa non dimezza il montepremi: la sua reazione davanti alla parola della Ghigliottina

“Affare – Magro – Bianco – Tiro – Individuo”: tra queste cinque parole si nascondeva quella dall’esorbitante valore di 165 mila euro. Alessandra si è presa tutto il tempo per riflettere e, alla fine, ha deciso di scommettere su “Losco”. Non ci è andata molto lontana, anche se la parola vincente era “Sporco”. Appresa questa notizia, la donna ha reagito mettendosi le mani nei capelli. Sfiorata maxi vincita a L’Eredità, ma intanto questa nuova campionessa ha già conquistato le simpatie del pubblico di mamma Rai.