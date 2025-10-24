L’Eredità 24 Ottobre 2025: Gabriele sbaglia alla ghigliottina da 42.500 Euro, la parola era “POSTA”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la vittoria da 20.000 euro conquistata ieri sera alla sua prima Ghigliottina, Gabriele – il campione di Rovereto entrato in gara mercoledì 23 ottobre – è tornato alla prova finale del quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Questa volta il montepremi in palio era ancora più alto: 42.500 euro.

La Sfida con Elisabetta ai Cento Secondi

Prima di arrivare alla Ghigliottina, Gabriele ha dovuto superare il duello finale contro Elisabetta, che si è fermata proprio alla prova dei Cento Secondi, lasciando al campione la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella sfida conclusiva della serata.

La Ghigliottina: “SENZA” al Posto di “POSTA”

Con i suoi 42.500 euro sul piatto, Gabriele ha affrontato la temuta Ghigliottina con i cinque indizi proposti dalla produzione. Dopo 60 secondi di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino la parola “SENZA”, convinto della sua risposta.

Purtroppo, quando Marco Liorni ha aperto la busta con la soluzione, è emerso che la parola corretta era “POSTA” – un termine che collegava perfettamente tutti gli indizi della serata. Un errore che è costato caro al concorrente trentino, che ha visto sfumare un montepremi importante.