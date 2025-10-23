L’Eredità festeggia la prima vittoria stagionale con Gabriele: il suo gesto finale commuove

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arriva il primo trionfo stagionale a L’Eredità. Ci sono volute quattro puntate prima di assistere a una vincita, con tanto di brindisi delle Professoresse Linda e Greta. Quella del 23 ottobre 2025 sarà ricordata anche come la data dell’uscita di scena di un ex campione facente parte della precedente edizione di questo game show, Francesco Maria. La vittoria finale, invece, è stata a dir poco commovente, per via della storia legata all’iscrizione del campione, che ha un che di magico.

Eliminato Francesco Maria nella puntata del 23 ottobre 2025 de L’Eredità

Michele, nuovo campione che ha surclassato Linda nella precedente sfida de L’Eredità, è tornato alla carica con l’auspicio di riscattare l’amara disfatta nell’ultima Ghigliottina. A sfidarlo sono stati lo studente Paolo, da Quartucciu (Cagliari), l’imprenditrice Cinzia da Alessandria, Francesca di Vasto (Chieti), Gabriele di Rovereto (Trento) e, infine, gli immancabili Elisa e Francesco Maria. Terminate le presentazioni, Marco Liorni ha dato il via al “C’è o non c’è”. Francesco Maria ha tenuto duro, ma a un passo dal Triello ha ceduto il posto a un nuovo campione. A far fuori questo concorrente è stato lo stesso che 24 ore prima aveva sancito l’uscita di scena di Linda: Michele. Questa volta, però, Michele non è riuscito ad accedere alla Ghigliottina, perché nella sfida dei “100 secondi” ha perso contro il nuovo arrivato Gabriele.

La storia del concorrente e della sorella: “Gioco con lei”

Marco Liorni ha voluto raccontare un particolare inedito riguardante il concorrente Gabriele: a iscriverlo al gioco è stata la sorella. «È tutto merito suo. Sia l’iscrizione sia l’essere arrivato fin qui, perché lei mi guida da lassù. Poverina, è volata in paradiso tre anni fa, ma la sento sempre presente. Sto giocando con lei», ha detto Gabriele. Marco Liorni ha raccontato che i due fratelli erano soliti giocare insieme alla Ghigliottina via telefono. La donna abitava con i loro genitori, a Pescara, mentre Gabriele in Trentino. All’orario del gioco finale de L’Eredità, i fratelli si mettevano in contatto per cercare di individuare la parola vincente. Una storia molto emozionante, che ha reso il finale di questa puntata ancora più speciale.

Quanto ha vinto Gabriele e il suo gesto

Gabriele ha affrontato la sua prima Ghigliottina partendo da 160.000 euro e ha dimezzato questa cifra tre volte, portandola a 20.000 euro in gettoni d’oro. “Trama – Libero – Agenda – Bilancio – Banda”: davanti a queste parole, il concorrente ha pensato a “Buco”, che era quella giusta. Il primo gesto di Gabriele è stato quello di mandare un bacio al cielo, ovvero alla sorella Annarita. Questa è stata la prima vittoria della stagione, ma anche una delle più emozionanti di tutte le edizioni passate.