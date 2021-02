L’Eccellenza potrebbe ripartire il 13 marzo. Lo ha detto il presidente della LND Puglia Vito Tisci nel corso di una seguitissima diretta di “Pianeta Dilettanti”, andata in onda ieri sera sulla pagina Facebook di CalcioClub.

“Venerdì scorso ho partecipato al Consiglio federale della LND – ha detto il governatore del calcio pugliese rispondendo alle domande del direttore di CalcioClub, Vito Contento e del giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Vito Prigigallo – è stata una riunione di sei ore, mai così lunga da quando sono dirigente federale. Una discussione anche con toni accesi, ogni presidente ha esposto la situazione della propria regione. Vogliamo ripartire in sicurezza e garantendo la salute del tesserati. Poi c’è l’aspetto economico, perché la ripartenza ha dei costi. Ora attendiamo la risposta del Coni alla richiesta della Figc sull’interesse nazionale del campionato di Eccellenza.

Dal giorno in cui avremo il riscontro positivo, le squadre potranno allenarsi in modo collettivo e organizzare partite amichevoli. Per gli allenamenti, come per il protocollo della serie D, non c’è bisogno di effettuare i tamponi. Poi c’è stata una richiesta alla Figc di contributo straordinario per sostenere e alleggerire i costi per affrontare le spese del protocollo. Secondo nostri calcoli ogni società dovrebbe spendere 8mila euro per portare a termine la stagione”.

Inoltre Tisci ha spiegato che LND ha chiesto al Governo, attraverso la Federcalcio, fondi specifici per i tamponi. “E’ questa richiesta l’ho avanzata anche nei giorni scorsi durante l’audizione in seconda commissione consiliare della Regione, ovvero contributi alle società, non solo calcistiche, che ripartiranno”.

Quando si potrebbe ripartire? “Ai Comitati regionali – la risposta di Tisci – è stata data la possibilità di iniziare un iter, dando la facoltà alle società di riprendere o meno, mantenendo la categoria, ma questo deve essere autorizzato dal Consiglio federale con una deroga dopo il 22 febbraio, data delle elezioni. In Puglia si ripartirebbe dalla quinta giornata . C’è la volontà di riprendere e sarebbe un bel segnale di speranza.

Ma ci sono delle difficoltà per l’assenza del pubblico, la contrazione evidente delle sponsorizzazioni, alcune società hanno svincolato i calciatori, altre invece dove c’è entusiasmo e mi chiamano per sapere quando si ricomincia. Mi auguro che al massimo entro la fine di questa settimana possa arrivare dal Coni il via libera sul carattere nazionale. Poi bisogna aspettare il 5 marzo quando scade il DPCM del 14 gennaio per capire se le restrizioni sugli sport di squadra da contatto saranno alleggerite o meno, per quanto riguarda i campionati dalla Promozione in giù. Adesso stiamo lavorando per la ripartenza di Eccellenza, serie C1 di Calcio a 5 e serie C regionale di calcio femminile, tre categorie legate alle promozioni nei campionati nazionali.

Poi vedremo se sarà possibile far ripartire le categorie inferiori”. Per quanto riguarda il format che si seguirebbe in Puglia alla ripresa, il presidente ha precisato che se si partisse il 13 marzo, sforando il termine ultime del 30 giugno e portandolo al 15 luglio (come da deroga chiesta dalla LND), con due turni infrasettimanali si riuscirebbe a portare a conclusione l’Eccellenza con tutte le gare di andata e ritorno.

