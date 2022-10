Le parole del dialetto di Manfredonia che derivano dal Francese, Spagnolo, Tedesco e Arabo, eccole spiegate in un video

Grazie a questo video di Giampier Clima con la collaborazione del TikToker Foggiano Davide Carretta (foggiano doc con quasi 100.000 Follower ). riusciamo a fare un tuffo nella lingua di Manfredonia.

Davide Carretta ha una naturale predisposizione all’apprendimento delle lingue più unica che rara. Ne parla tante di quelle europee ed ha conoscenza di tante altre come arabo, afrikans, russo, cinese, olandese, senegalese etc. etc.. Un vero studioso ed amante della parola.

Ultimamente Giampier Clima ha unito le passioni e capacità con Davide Caretta per la realizzazione di questo video: “Manfredonia – Tracce linguistiche”

Alcune parole in Manfredoniano di derivazione francese:

Scemüse s..m. =Soprabito femminile. Si tratta di un indumento femminile piuttosto leggero e di semplice di fattura, in uso nelle mezze stagioni. Era dotato di colletto, maniche lunghe e abbottonatura sul davanti, come un lungo camicione. Difatti il termine deriva dal francese chémisier, che significa proprio camicia, camicetta. La parola è ormai in disuso.

Ratavjille s.m. = Rastrello, spazzolone per pavimenti. Il termine deriva dal francese râteau = rastrello.

Buàtte s.m. = Scatola. Scatola di latta usata per conservare cibi. Si tratta del termine francese boîte che si pronuncia allo stesso modo, ma è femminile in quella lingua (la boite, pronuncia: la buàtte). In napoletano si dice proprio ‘a buàtte.

Mustazze s.m. = baffi, mustacchi. Dal francese moustaches (pronuncia mustaš).

Alcune parole in Manfredoniano di derivazione Spagnole

Abburrì v.t.. = Esasperare. Perdere la calma, arrivare al colmo dell’irritazione. Ha una chiara origine dal verbo spagnolo aburrir = annoiare, tediare, ma col significato più intensivo.

Jalé v.i.= sbadigliare potrebbe avere una derivazione spagnola “alear“

Alcune parole in Manfredoniano di derivazione Tedesca

Zìppere s.m. = Zipolo, Zaffo, Cavicchio, Stecco. Lo zipolo è un bastoncino di legno con un’estremità leggermente appuntita. Il termine è di origine longobarda e deriva dalla voce antica zippel e dalla sua successiva italianizzazione zippa, che significa estremità appuntita oppure cuneo

Alcune parole in Manfredoniano di derivazione Araba

Mafisce escl. = Finito, terminato. Si usa questo bisillabo, dall’arabo māfīš; per dire “non ce n’è più, è finito tutto, terminato” prillando la mano con l’indice e il pollice distesi. La parola è ormai in disuso.

Vi invitiamo a visitare il sito Parliamomanfredoniano e ringraziamo il Sig. Antonio Racioppa per il preziosissimo lavoro di ricerca della lingua sipontina.