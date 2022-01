Le donne del Gargano protagoniste della puntata di Geo&Geo

A maggio 2021, Mattinata e l’intero Gargano furono meta di una troupe di Rai Tre inviata dalla ultradacennale trasmissione Geo&Geo. A mesi di distanza ecco il risultato di quel periodo fitto di telefonate, appuntamenti e coordinamento tra troupe e territorio: un emozionante e forte servizio-documentario che racconta il territorio e le peculiarità del nostro Gargano attraverso gli occhi, le aspirazioni e la determinazione di una delle nostre più grandi risorse: le “Donne Garganiche”.

Suggestive sono le riprese aree sui cutini della piana di San Martino, sull’abbazia di Monte Sacro e le descrizioni delle nostre orchidee, patrimonio naturalistico tutto mattinatese.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i mattinatesi che si sono adoperati per la buona riuscita delle riprese televisive e per i supporti tecnici, e non solo, forniti alla troupe.