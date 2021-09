Le cinque serie tv da non perdere a settembre

La Casa di Carta – Stagione 5 (Volume 1) – 3 settembre

Conto alla rovescia per la quinta stagione della Casa di Carta che sarà divisa in due “volumi”: il primo che inizia adesso e il secondo a dicembre. Parliamo della serie tv più invidiata da chi non ha Netflix, un fenomeno mediatico ancora allo studio nei dipartimenti di televisione e cinema delle università. Dove eravamo rimasti? La banda è nella Banca di Spagna da oltre 100 ore, il professore è nelle mani di Alicia e l’esercito sta per entrare. Meglio (peggio) di così non si può. (Netflix).

Billions – Stagione 5 (Parte 2) – 7 settembre

La seconda parte della quinta stagione di Billions riparte. È passato un anno, Chuck ha trovato il rene per il padre, ha mezzo-incastrato Axe che si prepara a fondare una propria banca e Wendy è ancora in società con Taylor. Se non li conoscete sono personaggi perfetti di una serie sulla finanza feroce tra le più ispirate di sempre. Se vi piace il denaro gettate il telecomando e ripartite dall’inizio. (Sky Atlantic)

Star Wars: Visions – Stagione 1 – 22 settembre

Nove corti di animazioni in tema Guerre Stellari per sette studi giapponesi tra cui Production Ig, quello di Ghost in the Shell. Ennesimo spin-off del franchise Star Wars. Dobbiamo abituarci, come il maiale non si butta via niente e si ricicla tutto. In questo caso però l’operazione è davvero interessante perché la chiave di lettura “anime” promette davvero da dare una prospettiva finalmente diversa alle spade laser. Che la Forza sia con noi. (Disney+)

Lucifer – Stagione 6 – 10 settembre

Lucifero è diventato il nuovo Dio. Per il gran finale di Lucifer gli autori non sapevano più cosa inventarsi. Ma la serie è bel progettata e ha una comunità di fan super-appassionati. Detto questo Tom Ellis con le ali di angelo proprio non si può vedere. Prima di tirare una riga e scrivere un giudizio aspettiamo l’atto finale. (Netflix)

The Morning Show – Stagione 2 – 17 settembre

O lo ami o ti lascia molto indifferente. Dopo una stagione così così nonostante il cast stellare (Jennifer Aniston e Reese Witherspoon) torna la serie ispirata al romanzo di Brian Stelter sui retroscena del più amato notiziario del mattino d’America. In questa stagione protagonista sarà l’emergenza sanitaria del Covid-19.

