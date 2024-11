Lavori al Cimitero di Monte Sant’Angelo, Vergura: “Impegno costante”

TUTTI I LAVORI SVOLTI AL CIMITERO, ASSESSORE VERGURA: “IMPEGNO COSTANTE E A BREVE PARTIRANNO I LAVORI PER LE ALTRE GALLERIE”

“Il cimitero è uno dei luoghi del cuore per tutti i concittadini e per questo abbiamo voluto investire ingenti risorse” – spiega l’Assessore con delega ai lavori pubblici e al cimitero, Giovanni Vergura, che racconta gli interventi effettuati:

“Quest’anno abbiamo terminato il viale d’ingresso per facilitare l’accesso sia alle automobili che ai pedoni;

abbiamo allestito un’area importante da adibire a parcheggio e nei prossimi giorni verrà posato anche lì il nuovo manto stradale con rifacimento dell’asfalto;

è stato ultimato l’intervento presso la palazzina d’ingresso e dei nuovi interni;

abbiamo concluso l’intervento presso la galleria degli angeli;

abbiamo rifatto interamente la palazzina San Domenico;

è in corso di costruzione la nuova palazzina dove verranno circa 200 nuovi loculi – nel cimitero capoluogo e sono iniziate le procedure per circa 200 loculi per il cimitero della nostra fazione a Macchia, marina di Monte Sant’Angelo;

un impegno costante che quest’anno ci porterà finalmente ad avviare le procedure per rifare anche le gallerie: partiremo dalla galleria San Giuseppe per poi spostarci in quella San Nicola e a seguire tutte le altre;

interventi che hanno quindi l’obiettivo di rendere i nostri cimiteri più sicuri, più curati e maggiormente riqualificati”.