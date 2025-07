[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’attrice Rosa Diletta Rossi a Monte Sant’Angelo

L’attrice Rosa Diletta Rossi, protagonista della famosissima serie Tv Mediaset Maria Corleone, è stata avvistata a Monte Sant’Angelo per una serata informale alla pizzeria Il Boccone, locale sito nel cuore dell’incantevole borgo proprio di fronte al Castello. Poche immagini e nessun annuncio ufficiale ma la sua presenza non è di certo passata inosservata. Monte Sant’Angelo, patrimonio UNESCO, con il suo celebre Santuario di San Michele Arcangelo e le sue caratteristiche vie lattee si conferma meta ideale per chi cerca atmosfere genuine, tra cultura, relax e buona cucina.