L’Attacco torna in edicola col cartaceo in una veste grafica rinnovata

Giovedì 19 settembre segnerà un’importante novità per il quotidiano l’Attacco, che tornerà in edicola con la sua tradizionale edizione cartacea, ora arricchita da una grafica completamente rinnovata. Questo cambiamento rappresenta un significativo passo avanti per la testata, che da 18 anni è un punto di riferimento autorevole per l’informazione di Capitanata e Puglia.

Il nuovo formato offrirà un prodotto fresco e attuale, mantenendo la qualità, il lavoro d’inchiesta, le esclusive e l’approfondimento che hanno sempre contraddistinto l’Attacco. L’edizione cartacea si affiancherà a quella digitale e a una terza piattaforma dedicata ai dibattiti pubblici, uno spazio di confronto aperto promosso dalla redazione per coinvolgere direttamente attori del territorio, lettori e comunità.

Giornale di lotta e di governo, l’Attacco continua a evolversi, raggiungendo una maturità che non tradisce la sua originaria irriverenza e il suo saper essere sempre contropotere. Questo rinnovamento grafico è solo l’ultimo passo di un percorso editoriale volto ad affrontare le sfide future, nel quotidiano impegno per un’opinione pubblica più informata e libera.