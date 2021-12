L’Assessore Vitulano in Camera di Commercio: “Presto operativo lo sportello per la cultura d’impresa, start up, bandi e finanziamenti”

Questa mattina l’Assessore allo Sviluppo – Occupazione – Sport Antonio Vitulano (giovane manager con lauree in marketing e management) ha preso parte al convegno “Garanzie, credito e incentivi regionali: opportunità per le PMI e professionisti” tenutosi in Camera di Commercio di Foggia (organizzato da Confidi, Confcommercio Puglia e Confcommercio Foggia), dove si è discusso anche di temi ed finanziamenti per la nostra città come le Zone Economiche Speciali ed il PNRR.

Durante l’evento (alla presenza del Presidente Damiano Gelsomino, dell’assessore regionale alle Attività produttive Alessandro Delli Noci e del direttore generale di Puglia Sviluppo Antonio De Vito) sono state presentate le nuove misure regionali di sostegno riservate alle PMI e professionisti attraverso i fondi comunitari.

Il Comune di Manfredonia, a breve, renderà nuovamente operativo lo sportello per la cultura d’impresa, start up, bandi e finanziamenti e la cooperazione per creare nuove opportunità di sviluppo economico, formazione ed occupazione.