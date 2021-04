L’annuncio del Presidente Patroni Griffi: “Ok dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici al progetto di manutenzione straordinaria del Porto Alti Fondali di Manfredonia”

“Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole (con talune prescrizioni) sul progetto di manutenzione straordinaria (revamping e funzionalizzazione) del Bacino Alti Fondali. Opera del valore di 120 milioni di euro candidata al Recovery fund. Opera soprattutto strategica per lo sviluppo di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, della Molidaunia, della Zes Adriatica, della Puglia e in definitiva dell’Italia Meridionale. Ciò che mi ha fatto più piacere è che la ‘cultura del si’ è condivisa con tutte le altre istituzioni e infatti il Comune di Manfredonia, la provincia di Foggia e, soprattutto, la Regione Puglia hanno difeso in assemblea il valore strategico dell’investimento votando favorevolmente sul parere che è stato approvato all’unanimità!”

Ugo Patroni Griffi – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale