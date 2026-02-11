L’amministrazione comunale fa visita a scuole e carristi a lavoro per il Carnevale di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – L’Amministrazione comunale di Manfredonia ha fatto visita nella giornata di ieri presso le scuole ed i carristi al lavoro per il Carnevale di Manfredonia: “Generazioni che si incontrano, mani che lavorano, idee che si mettono in circolo” le parole del Sindaco La Marca.

“Siamo passati a salutare e ringraziare insegnanti, mamme, papà, nonne e nonni che, insieme a bambini e ragazzi, animano i laboratori scolastici de LE MERAVIGLIE e poi, in serata i carristi sipontini all’opera.” Aggiunge il Sindaco.

“Il Carnevale ė sicuramente un laboratorio di comunità dove la passione condivisa diventa contaminazione, dove l’arte esplode di creatività e di colori.“

“È stato un momento importante guardato con gli occhi di bambino e con quella leggerezza che, come diceva Calvino, non è superficialità. Ma un volo planare leggero e in punta di piedi, senza perdere di vista l’essenziale”.