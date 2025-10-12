Eventi ManfredoniaManfredonia

Ladri di Carrozzelle for Children a Manfredonia il 15 ottobre

Redazione12 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ladri di Carrozzelle for Children a Manfredonia

Le scuole in festa… unite da musica, gioia e speranza!

I.I.S.S. Toniolo – Manfredonia

Mercoledì 15 ottobre 2025 | Ore 9:30 – 12:45

Vogliamo condividere con tutti una mattinata speciale dedicata alla pace, gentilezza e speranza, insieme agli studenti, alle associazioni e a tutta la cittadinanza.

In un mondo dove spesso ci sono conflitti e incomprensioni, è fondamentale impegnarsi come comunità per creare un ambiente più giusto ed accogliente per tutti.

Ladri di Carrozzelle for Children” è un incontro di musica, valori e speranza, con la straordinaria partecipazione dei Ladri di Carrozzelle, simbolo di inclusione, talento e amore per la vita.

Un concerto che parla al cuore, un’occasione per riflettere insieme sul valore della comunità, della diversità, e della speranza come motore di cambiamento. La speranza è un sentimento potente: quando crediamo in noi stessi e negli altri, possiamo superare ostacoli e raggiungere grandi traguardi. Ogni piccola azione conta e insieme possiamo costruire un mondo migliore.

  • Evento promosso e finanziato dalla Regione Puglia e dalla Conferenza Episcopale Pugliese, nell’ambito delle attività giubilari 2025.
  • Organizzazione a cura del Comitato Festa Patronale Manfredonia e Ars Manfredonia in collaborazione con l’I.I.S.S. Toniolo di Manfredonia.
  • Con i saluti istituzionali del Consigliere Regionale Sergio Clemente, Delegato Istituzionale dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio alle attività del Giubileo 2025 per la Regione Puglia.

Vi aspettiamo per vivere insieme emozioni vere!

Redazione12 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]