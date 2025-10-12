Ladri di Carrozzelle for Children a Manfredonia il 15 ottobre
Ladri di Carrozzelle for Children a Manfredonia
Le scuole in festa… unite da musica, gioia e speranza!
I.I.S.S. Toniolo – Manfredonia
Mercoledì 15 ottobre 2025 | Ore 9:30 – 12:45
Vogliamo condividere con tutti una mattinata speciale dedicata alla pace, gentilezza e speranza, insieme agli studenti, alle associazioni e a tutta la cittadinanza.
In un mondo dove spesso ci sono conflitti e incomprensioni, è fondamentale impegnarsi come comunità per creare un ambiente più giusto ed accogliente per tutti.
“Ladri di Carrozzelle for Children” è un incontro di musica, valori e speranza, con la straordinaria partecipazione dei Ladri di Carrozzelle, simbolo di inclusione, talento e amore per la vita.
Un concerto che parla al cuore, un’occasione per riflettere insieme sul valore della comunità, della diversità, e della speranza come motore di cambiamento. La speranza è un sentimento potente: quando crediamo in noi stessi e negli altri, possiamo superare ostacoli e raggiungere grandi traguardi. Ogni piccola azione conta e insieme possiamo costruire un mondo migliore.
- Evento promosso e finanziato dalla Regione Puglia e dalla Conferenza Episcopale Pugliese, nell’ambito delle attività giubilari 2025.
- Organizzazione a cura del Comitato Festa Patronale Manfredonia e Ars Manfredonia in collaborazione con l’I.I.S.S. Toniolo di Manfredonia.
- Con i saluti istituzionali del Consigliere Regionale Sergio Clemente, Delegato Istituzionale dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio alle attività del Giubileo 2025 per la Regione Puglia.
Vi aspettiamo per vivere insieme emozioni vere!