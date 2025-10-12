Ladri di Carrozzelle for Children a Manfredonia il 15 ottobre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ladri di Carrozzelle for Children a Manfredonia

Le scuole in festa… unite da musica, gioia e speranza!

I.I.S.S. Toniolo – Manfredonia

Mercoledì 15 ottobre 2025 | Ore 9:30 – 12:45

Vogliamo condividere con tutti una mattinata speciale dedicata alla pace, gentilezza e speranza, insieme agli studenti, alle associazioni e a tutta la cittadinanza.

In un mondo dove spesso ci sono conflitti e incomprensioni, è fondamentale impegnarsi come comunità per creare un ambiente più giusto ed accogliente per tutti.

“Ladri di Carrozzelle for Children” è un incontro di musica, valori e speranza, con la straordinaria partecipazione dei Ladri di Carrozzelle, simbolo di inclusione, talento e amore per la vita.

Un concerto che parla al cuore, un’occasione per riflettere insieme sul valore della comunità, della diversità, e della speranza come motore di cambiamento. La speranza è un sentimento potente: quando crediamo in noi stessi e negli altri, possiamo superare ostacoli e raggiungere grandi traguardi. Ogni piccola azione conta e insieme possiamo costruire un mondo migliore.

Evento promosso e finanziato dalla Regione Puglia e dalla Conferenza Episcopale Pugliese , nell’ambito delle attività giubilari 2025.

dalla e dalla , nell’ambito delle attività giubilari 2025. Organizzazione a cura del Comitato Festa Patronale Manfredonia e Ars Manfredonia in collaborazione con l’ I.I.S.S. Toniolo di Manfredonia .

a cura del e in collaborazione con l’ . Con i saluti istituzionali del Consigliere Regionale Sergio Clemente, Delegato Istituzionale dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio alle attività del Giubileo 2025 per la Regione Puglia.

Vi aspettiamo per vivere insieme emozioni vere!