La Spesa so… spesa

La “spesa sospesa” come il “caffe sospeso”, nella Napoli solidale e filantropica, la gente era solita pagare due tazze di caffè: una per sé stessa, ed una per chi non poteva permetterselo.

E sì… vogliamo essere di aiuto a chi in questo momento ha bisogno, a chi non ha i soldi per fare la spesa, agli extracomunitari che prima raggranellavano qualche spicciolo su Corso Manfredi o sul Viale Aldo Moro, e che ora non sappiamo dove siano, come vivono, chi si occupa di loro.

E ci sono tante famiglie di Manfredonia monoreddito, che purtroppo hanno visto sfumare all’improvviso l’unica entrata disponibile… magari percepita pure in “nero”, senza che si possa adire alla Cassa Integrazione. Non ci rendiamo conto ma è un dramma nel dramma.

Papa Francesco ci ha detto: “Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme”. E quindi è il momento di non pensare al nostro egoismo, al nostro orticello.

Abbiamo creato questa iniziativa che coinvolge le testate giornalistiche di Manfredonia, che da oggi potrà essere al servizio del territorio.

Se è vero che a Manfredonia manca una cabina di regia, noi vogliamo dare un fattivo contributo per chi ha veramente bisogno.

Da oggi in collaborazione con la Caritas Diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo da sempre attiva nel servizio ai più bisognosi e che già fornisce questo servizio a tante famiglie, parte un’altra raccolta fondi per acquistare generi alimentari, per trovare aziende del territorio che possano donare un pacco di pasta, una bottiglia di olio, una confezione di biscotti, della carne. Vi sarà anche la possibilità di un conto corrente della Caritas disponibile per fare donazioni.

Ringraziamo la Caritas Diocesana, che ci ha dato il suo supporto.

Caritas Diocesana di Manfredonia Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

Via San Giovanni Bosco 41/A

Tel. 0884.581885

mail caritasmanfredonia@libero.it

C.C. Ente Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo IT06Z0311178450000000000093

Consegna e ritiro alimenti

c/o Mensa Pane di vita, viale Kennedy, 1 (accanto la chiesa di Sant’Andrea)

Mattino dalle 10.00 alla 11.30 Pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30

Ma da oggi la “Spesa so… spesa”, si attiverà anche per raccogliere idee ed iniziative, nell’intento anche di creare un gruppo sulla piattaforma Meet.

Siamo sicuri che ce la faremo!.

La “Spesa so… spesa”, è una iniziativa de: ManfredoniaNews.it, Il Sipontino, Stato Quotidiano, Rete Smash, Radio Manfredonia Centro, Pro Loco, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Manfredonia Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo