”La solidarietà a targhe alterne del Comune di Foggia: per l’aggressione nel quartiere Ferrovia neanche una parola spesa”

L’aggressione a stampo omofobo di piazza Mercato è certamente vile e vergognosa e testimonia l’assenza di controlli in un angolo centrale e storico della città di Foggia.

Le istituzioni del Comune di Foggia hanno fatto benissimo ad esprimere la loro più totale solidarietà nei confronti di chi è stato aggredito: vedere certe scene nel 2024 è indegno e fa riflettere molto sulla mentalità di alcuni nostri concittadini.

Ci chiediamo, tuttavia, come mai le stesse istituzioni non hanno espresso nemmeno una parola in merito all’aggressione che ha coinvolto due signori anziani, colpiti pochi giorni fa in viale XXIV Maggio dalla furia di un cittadino straniero?

In base a cosa un’aggressione è meritevole della solidarietà delle istituzioni del Comune di Foggia?

Sembra quasi che certe tematiche sia meglio non toccarle. Dopotutto fa certamente comodo evitare di parlare del quartiere Ferrovia: l’assenza di controlli e di dichiarazioni in merito al degrado della zona è evidente. I rari interventi vengono diffusi con comunicati stampa dallo stile trionfale: pochi minuti dopo la situazione torna come prima.

Ma non è possibile continuare a nascondere la polvere sotto al tappeto: i residenti del quartiere Ferrovia hanno bisogno di fatti. Non di parole, di fotografie o di nastri tagliati.