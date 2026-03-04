La soddisfazione della ConfCommercio sezione laboratorio analisi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Confcommercio sezione laboratori analisi desidera esprimere il proprio più sentito e convinto ringraziamento a tutti coloro che, con senso di responsabilità istituzionale, competenza e attenzione verso il sistema sanitario territoriale, si sono adoperati a sostegno dell’emendamento relativo alle 200.000 prestazioni.



Come evidenziato anche da numerosi interventi e articoli di approfondimento sul tema, tale misura riveste un’importanza strategica per la sostenibilità dei laboratori di analisi e per la salvaguardia di un servizio diagnostico capillare, accessibile e di prossimità, fondamentale per i cittadini e per l’intero sistema sanitario. In un contesto caratterizzato da una crescente domanda di prestazioni e da una forte pressione organizzativa ed economica, il riconoscimento di questo fabbisogno rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la continuità assistenziale e l’equilibrio della rete dei servizi.



L’emendamento non costituisce soltanto un intervento tecnico-amministrativo, ma si configura come uno strumento essenziale per garantire la tenuta del sistema diagnostico territoriale, evitando il rischio di riduzione dell’offerta e assicurando il mantenimento di presìdi fondamentali per la prevenzione, la diagnosi precoce e il monitoraggio clinico dei pazienti. Il rafforzamento della rete laboratoristica territoriale contribuisce inoltre a ridurre le disuguaglianze di accesso alle prestazioni, contenere le liste d’attesa e preservare un modello di sanità di prossimità efficiente e diffuso.



L’impegno, la disponibilità al dialogo e la sensibilità dimostrati verso le istanze della categoria e dei cittadini testimoniano una visione orientata alla tutela di un diritto fondamentale: l’accesso tempestivo e qualificato alle prestazioni diagnostiche. Si tratta di un risultato che nasce dal confronto costruttivo tra istituzioni e rappresentanze del settore, fondato su dati, evidenze e sull’ascolto delle reali esigenze dei territori.

Con questo contributo si compie un passo significativo ma non definitivo nella direzione della stabilità del servizio, della valorizzazione del ruolo dei laboratori accreditati e della salvaguardia di un presidio sanitario essenziale, che quotidianamente garantisce continuità operativa, qualità diagnostica e supporto imprescindibile ai percorsi di cura. Ci attendiamo che questi principi alla base dell’azione parlamentare trovino definitiva risoluzione nell’immediato futuro con l’approvazione del DL prestazioni sanitarie.

L’Associazione di categoria desidera inoltre esprimere il proprio più sentito ringraziamento ai parlamentari che hanno sostenuto l’emendamento: gli Onorevoli Caroppo, Congedo, De Palma, Donno, Gabellone e Lacarra nonché i Senatori Fallucchi, Trevisi e Turco, per l’attenzione, l’impegno e il sostegno dimostrati nei confronti di un provvedimento di rilevante interesse pubblico e sanitario.

A nome dell’intera categoria, dei professionisti del settore e di tutti i cittadini che beneficiano di una rete di servizi laboratoristici diffusa ed efficiente, esprimiamo profonda riconoscenza per l’attenzione e la determinazione dimostrate nel sostenere una misura fondamentale per la tutela del sistema diagnostico territoriale e della sanità di prossimità.