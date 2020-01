La Sim C5 Manfredonia torna al Palascaloria. Prima gara interna del 2020 per i ragazzi allenati da mister Massimiliano Monsignori, che nella 4° giornata di ritorno del campionato nazionale di calcio a 5, serie A2,girone C, sabato, ospitano l’ Asd Cataforio Calcio a 5. Dopo un ciclo di 4 trasferte consecutive e una striscia positiva di 8 risultati utili, interrotta sabato scorso a Rutigliano ( sconfitta per 3a2,) i sipontini sono chiamati, davanti al pubblico amico, al pronto riscatto e a riprendere il percorso di crescita e punti. Incontro molto importante in chiave salvezza diretta, con i calabresi che precedono i bianco-celesti di una sola lunghezza in classifica, a quota 24punti. All’andata sfida all’insegna dell’equilibrio, risolta nel finale dalla rete di Scheleski, uno degli uomini più rappresentativi della compagine biancoazzurra.

Reduci dalla sconfitta interna contro la corazzata Real Rogit, i reggini saliranno in Puglia privi di bomber Atkinson ( 26 centri in stagione), Parisi e mister Pratico, tutti squalificati in settimana dal giudice sportivo.

La Sim C5 Manfredonia, nonostante lo stop, invece, sarà al completo e vive un momento di buona forma psicofisica. Occorrerà il calore del 6° uomo sugli spalti, per spingere i ragazzi ad una vittoria, che potrebbe essere determinanti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Calcio d’inizio alle ore 16:00.

Michele Murgo:” A Rutigliano sabato scorso ce la siamo giocata fino alla fine, non abbiamo mai mollato e siamo rimasti in partita fino all’ultimo secondo. Non siamo purtroppo riusciti a pareggiarla, non siamo riusciti a sfruttare alcune occasioni per far girare la partita dalla parte nostra. Faccio i miei complimenti al Rutigliano, perchè se è al quarto posto vuol dire che è una grande squadra. Sabato prossimo andremo ad affrontare il Cataforio, che all’andata vinse per2a1, segnando quando mancavano 20 secondi dalla fine. Loro sono una squadra molto fisica e, quindi, daquel punto di vista sarà una gara molto dura. Il mister ci sta dando le giuste indicazioni per disputare una grande partita sabato, spero davanti ad un pubblico numeroso, come sempre quest’anno. Finalmente dopo 4 partite consecutive in trasferta, torneremo a giocare in casa e spero di vedervi in tanti al Palascaloria a sostenerci, sabato alle ore 16:00“.

Area comunicazione Sim C5 Manfredonia Antonio Monaco