La Sicilia torna in zona gialla

La Sicilia, che ha superato le soglie per i ricoveri (19.4%) e le intensive (12.1%) e che resta la Regione col maggior numero giornaliero di nuovi casi (1.681 nelle ultime 24 ore), passa in zona gialla da lunedì 30 agosto. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza spiegando di aver firmato l’ordinanza per il cambio di colore. “E’ la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare a investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”, ha spiegato Speranza.