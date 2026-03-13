[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Scuderia Piloti Sipontini accende i motori: al via la stagione 2026 al Motors Rally Show Pavia

Prende ufficialmente il via la stagione sportiva 2026 della Scuderia Piloti Sipontini, che inaugura il nuovo anno agonistico in collaborazione con Ailine Rent a Car, partner al fianco del team in questa nuova entusiasmante avventura nel mondo dei rally.

Il debutto stagionale è in programma nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2026, in occasione della 10ª edizione del Motors Rally Show Pavia, evento ormai consolidato nel panorama rallystico italiano che si disputerà presso il Castelletto Circuit.

La scuderia sipontina si presenterà al via con due equipaggi, pronti a difendere i colori del team in questo primo appuntamento stagionale:

Alberto Degliantoni, navigato da Marco Damaschi, a bordo di Peugeot 208 Rally4 del team Racing Garage.

L’equipaggio racconta: «Speriamo di riuscire a fare un po’ di spettacolo, come sempre! 😅 Sono molto carico per questa gara. Vedremo quando salirò in macchina come andrà: non voglio sbilanciarmi troppo, ma daremo sicuramente il massimo.»

Andrea “Tigo” Salviotti e Manuela Pellati su Renault Clio Rally5 del team Racing Garage.

L’equipaggio commenta: «Siamo pronti per questo inizio di stagione 2026! È sempre bello rimettere il casco e tornare ad accelerare. Sarà sicuramente un bel weekend! Parteciperemo al Campionato Circuit Rally Trophy 2026.»

Il programma della gara

L’evento prenderà il via sabato 14 marzo con le verifiche tecniche e sportive, seguite dallo shakedown. La partenza della gara è prevista alle 17:00, con due prove speciali “Castelletto Circuit” su sei giri di pista alle 17:14 e 19:26.

La gara proseguirà domenica 15 marzo con tre prove “ACI Pavia”, sempre su sei giri ma in senso opposto, alle 8:44, 10:55 e 15:15. Alle 13:03 è prevista inoltre un’ulteriore prova “Castelletto Circuit”.

L’arrivo finale e le premiazioni sono in programma a partire dalle 15:29.

Un nuovo capitolo

Questo appuntamento rappresenta il primo passo di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide. Con entusiasmo e passione, la Scuderia Piloti Sipontini è pronta a scendere in pista per portare in alto i propri colori e dare il via a un 2026 ricco di emozioni e spettacolo.

Appuntamento a Vieste

La scuderia guarda già anche ai prossimi impegni organizzativi: il 17 e 18 ottobre 2026, nella splendida cornice di Vieste, organizzerà la 16ª edizione del Rally Porta del Gargano, valida anche come 6° Trofeo Città di Vieste. Un appuntamento ormai atteso da piloti e appassionati, che ogni anno richiama numerosi equipaggi sulle spettacolari strade del Gargano.

La Scuderia Piloti Sipontini vi aspetta numerosi per condividere insieme la passione per il motorsport e vivere un grande spettacolo di rally.

— Michele Guerra —

