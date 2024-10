La rosa della vendetta anticipazioni 20 ottobre: Gulcemal e Deva si sposano, la reazione di Ibrahim

Ieri 13 ottobre è andata in onda una nuova puntata de La rosa della vendetta che ha registrato ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5, riuscendo a battere la concorrenza di Rai 1 dove andava in onda la fiction con Ambra Angiolini dal titolo Sempre al tuo fianco. I telespettatori a questo punto si chiedono cosa succederà nella prossima puntata de La rosa della vendetta in programma il 20 ottobre in prima serata su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Ibrahim minaccerà di raccontare a Deva che Gara è sua madre Firuze per convincerla a non spiarsi. Ipek udirà la conversazione ed affronterà Gara, rimproverandola di aver lasciato la figlia e di averla fatta soffrire per molti anni. Intanto, il medico annuncerà che Gulendam ed il suo bambino sono fuori pericolo.

La rosa della vendetta, anticipazioni: Gulcemal e Deva si sposano

Nella puntata de La rosa della vendetta in programma il 20 ottobre in prima serata su Canale 5, Zafer farà visita alla figlia ma verrà cacciata da Kanan e Armagan. Gulcemal, intanto, farà irruzione all’ospedale per rapire Deva. Anche Mert farà la stessa fine. Ibrahim e Ipek appariranno molto preoccupati per la situazione e per questo denunceranno tutto alla polizia. Qualche ora dopo, Gulcemal farà ritorno con Deva e Mert per fortuna ancora vivi. Ibrahim chiederà alla figlia di tornare a casa con lui ma Gulcemal glielo impedirà, mostrandogli il loro certificato di matrimonio. I telespettatori scopriranno che lui e Deva si sono sposati sulla scogliera con Mert come testimone e quindi non c’è stato nessun crimine. Un matrimonio che avrà non poche conseguenze all’interno della serie tv made in Turchia.