La rassegna letteraria “Letteratura e territorio” ha visto protagonista la città di Manfredonia

📍Un evento reso possibile grazie alla BCC di San Giovanni Rotondo, che con il suo impegno costante a favore della cultura e del territorio continua a offrire alla comunità opportunità di crescita e condivisione.

Un sentito ringraziamento a Franco Arminio, che con il suo atlante dei paesi invisibili Caraluce ci ha accompagnato in una dimensione fatta di poesia, silenzio e ascolto, ricordandoci quanto sia importante riscoprire e preservare la memoria dei luoghi.

Un grazie speciale ai ragazzi delle scuole, che con la loro curiosità e partecipazione hanno reso ancora più significativa la serata, e a tutti i cittadini che hanno riempito Palazzo dei Celestini con la loro presenza attenta e appassionata.

Il Comune di Manfredonia è orgoglioso di aver sostenuto e accolto questa iniziativa culturale, che si conferma come un importante momento di crescita e condivisione per la nostra comunità.