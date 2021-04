La Puglia sogna il passaggio in zona gialla

Il giallo sarà anche la prossima settimana il colore dominante della cartina geografica italiana legata all’emergenza Covid. Alle 15 regioni già passate in questa fascia con minori restrizioni (ristoranti e bar con tavoli all’aperto a pranzo e a cena; ingresso consentito in cinema, teatri e musei sia pure con capienza limitata, spostamenti liberi verso altre regioni gialle) si aggiungerà quasi sicuramente la Puglia dopo il monitoraggio settimanale del 30 aprile. Un monitoraggio che arriva troppo presto per valutare gli effetti delle riaperture scattate il 26 maggio. E che dunque potrebbe registrare ancora un ulteriore lieve calo dell’Rt (l’indice che misura la velocità del contagio, ndr) attualmente a 0,81.

tratto da: https://www.ilsole24ore.com/art/come-cambiano-colori-regioni-l-italia-resta-gialla-sardegna-l-uscita-lockdown-AE6kbSE