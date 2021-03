La Puglia resterà rossa anche dopo Pasqua

(ANSA) – BARI, 31 MAR – La situazione epidemiologica in Puglia migliora molto lentamente e nemmeno su tutto il territorio, per questo è molto probabile che la regione resti in zona rossa anche dopo le feste di Pasqua, come annunciato anche dall’assessore Pierluigi Lopalco oggi. La decisione arriverà venerdì quando si riunirà nuovamente la Cabina di regia nazionale, ma i dati non sono positivi: la pressione sugli ospedali è ancora molto forte, oggi i pazienti sono 2.100.