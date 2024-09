La Promessa si sposta su Rete 4: tutto sul nuovo orario della soap opera

Grandi cambiamenti in casa Mediaset per questo fine mese di settembre ed inizio ottobre. Il canale diretto da Piersilvio Berlusconi ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda La Promessa, la soap opera spagnola che narra le vicende di una famiglia nobile. Dal prossimo 30 settembre, la famiglia Lujan non andrà più in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5 ma bensì compierà di canale, traslocando su Rete 4 con un orario tutto nuovo. Le anticipazioni annunciano che La Promessa andrà in onda da lunedì alla domenica a partire dalle ore 19:30 sui teleschermi di Rete 4. Al posto della soap opera, su Canale 5 andrà in onda My home my destiny, la serie tv turca con protagonista Demet Ozdemir arrivata alla sua seconda stagione in Italia.

La Promessa, anticipazioni puntate dal 30 settembre su Rete 4

La Promessa si traslocherà su Rete 4 a partire dal 30 settembre. Ma cosa succederà nelle nuove puntate della soap opera spagnola? Le anticipazioni rivelano che Jeronimo si scuserà con Lorenzo per il furto, mentre Pelayo assicurerà il capitano che lo punirà, anche se è chiaro che non lo farà. Intanto Teresa accoglierà con gioia la proposta di matrimonio di Feliciano, che otterrà l’approvazione di Petra e le felicitazioni dal personale di servizio. Jana – incontrando il padre di Abel – capirà che qualcosa non quadra. Manuel nutrirà sospetti simili, ma il medico allontanerà ogni dubbio. Allo stesso tempo, il dottor Abel scoprirà che Jerónimo è il colpevole del furto dell’orologio di Lorenzo e lo rivela a Romulo, che a sua volte lo dirà a Pelayo.