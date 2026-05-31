Spettacolo Italia

La Promessa sbarca in prima serata su Rete 4: c’è la data

Giulia Bertaccini1 Giugno 2026
La Promessa, anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2026 Curro sfida Lorenzo e Simona porta il dottor Guillen alla tenuta
La Promessa, Curro . Foto: Mediaset Infinity
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. Le vicende con protagonisti Manuel e Curro collezionano più di un milione di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. Un grande successo che Mediaset ha deciso di promuovere anche in prima serata. Secondo quanto riportato in rete, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di puntare sulla soap opera anche per la fascia serale. In particolare da sabato 13 giugno, i telespettatori potranno assistere a La Promessa anche in prime time dove siamo sicuri otterrà un grande successo grazie alle vicende ricche di colpi di scena della famiglia de Lujan.

La Promessa sbarca in prima serata dal 13 giugno

La soap opera sbarcherà da sabato 13 giugno in prima serata su Rete 4. Le vicende di Manuel e Curro sono pronte a catturate l’attenzione del pubblico anche nella prestigiosa fascia serale. Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma a breve in televisione raccontano che l’erede del marchesato capirà che le intenzioni di Leocadia non sono del tutto sincere con lui. Manuel scoprirà che la darklady gli aveva nascosto una chiamata di Pedro Farré per metterlo in crisi con la sua società. Angela, invece, aiuterà Curro a far arrestare Lorenzo dopo aver trovato alcune prove nel suo studio capaci d’incastrarlo per traffico illegale di armi.

La Promessa, anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2026 l’arrivo di Don Cristobal sconvolge la tenuta
La Promessa, anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2026 l’arrivo di Don Cristobal sconvolge la tenuta

Promo Manfredi Ricevimenti
Giulia Bertaccini1 Giugno 2026