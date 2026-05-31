La Promessa sbarca in prima serata su Rete 4: c’è la data

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La Promessa è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. Le vicende con protagonisti Manuel e Curro collezionano più di un milione di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. Un grande successo che Mediaset ha deciso di promuovere anche in prima serata. Secondo quanto riportato in rete, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di puntare sulla soap opera anche per la fascia serale. In particolare da sabato 13 giugno, i telespettatori potranno assistere a La Promessa anche in prime time dove siamo sicuri otterrà un grande successo grazie alle vicende ricche di colpi di scena della famiglia de Lujan.

La Promessa sbarca in prima serata dal 13 giugno

La soap opera sbarcherà da sabato 13 giugno in prima serata su Rete 4. Le vicende di Manuel e Curro sono pronte a catturate l’attenzione del pubblico anche nella prestigiosa fascia serale. Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma a breve in televisione raccontano che l’erede del marchesato capirà che le intenzioni di Leocadia non sono del tutto sincere con lui. Manuel scoprirà che la darklady gli aveva nascosto una chiamata di Pedro Farré per metterlo in crisi con la sua società. Angela, invece, aiuterà Curro a far arrestare Lorenzo dopo aver trovato alcune prove nel suo studio capaci d’incastrarlo per traffico illegale di armi.