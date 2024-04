La Promessa, le anticipazioni: rivelazione choc di Jana!

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Il ritorno di Cruz (Eva Martin) a La Promesa porta con sé un’aura di determinazione e mistero, poiché ha un piano ben definito per liberarsi definitivamente della Baronessa (Lisi Linder), la sua acerrima nemica. Mentre le sue mosse segrete si preparano a sconvolgere gli equilibri nel palazzo, una nuova figura fa il suo ingresso: la madre di Jimena (Paula Losada). Dopo essersi ripresa dal mal di schiena che l’aveva afflitta, è decisa a stare accanto alla figlia durante la sua gravidanza. La felicità di Cruz per la presenza della duchessa degli Infantes (Laura Barba) è palpabile, e non esita a estendere un invito affettuoso affinché la madre di Jimena trascorra alcuni giorni con loro a La Promesa.

Anticipazioni La Promessa dall’8 al 12 aprile 2024

Nel frattempo, Jana (Ana Gerces) si apre con Curro (Xavi Lock), rivelando di essere sua sorella e di aver dedicato gli ultimi anni alla ricerca di lui. Questa rivelazione scuote profondamente Curro, che fatica ad accettare l’impatto di questa verità. Nel mentre, la sua vicinanza con Martina (Amparo Pinero) sembra intensificarsi, creando una complicata rete di emozioni e legami tra i protagonisti.

Mentre i segreti emergono e le relazioni si intrecciano sempre di più, La Promesa si prepara a essere il palcoscenico di nuovi sconvolgimenti e rivelazioni che cambieranno il corso delle vite dei suoi abitanti.