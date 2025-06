La Promessa anticipazioni: un grave lutto sconvolge gli abitanti della tenuta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa continua ad essere una delle soap opera più amate del piccolo schermo. Le vicende di Jana, Manuel e Cruz vanno in onda ogni giorno su Rete 4 con un discreto successo di ascolti. Le anticipazioni della soap opera che arrivano dalla Spagna non sono a lieto fine per uno dei personaggi più amati della soap opera. La vita di Jana cambierà da quando diventerà la moglie di Manuel e scoprirà di essere in attesa di un bambino. I due ragazzi metteranno in difficoltà i marchesi. Cruz si rifiuterà di accettare l’arrivo dell’erede del marchesato mentre Alonso non saprà come gestire l’arrivo di una grave crisi finanziaria che sconvolgerà la famiglia. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che i rapporti tra Jana e Cruz peggioreranno sempre di più. Problemi che aumenteranno quando la protagonista scoprirà la stanza segreta della marchesa, tanto da iniziare a sospettare che abbia ucciso Dolores.

La Promessa anticipazioni spagnole: Jana perde la vita

Le anticipazioni de La Promessa riguardanti le puntate spagnole in onda prossimamente in tv rivelano che Jana scoprirà tutta la verità su Cruz grazie all’arrivo di Leocadia, che le confermerà che la marchesa potrebbe aver fatto del male a Dolores. Sospetti che aumenteranno quando la moglie di Manuel troverà nella stanza segreta un tappetto macchiato di sangue e delle lettere di Dolores. Jana perderà la ragione e si presenterà davanti a Cruz, dove le confesserà la sua vera identità e l’accuserà di aver ucciso sua madre. Ma le cose non andranno bene per la protagonista, dato che verrà colpita da un proiettile e le ferite risulteranno troppo gravi per sopravvivere. Per la donna non ci sarà più niente da fare, tanto da spirare tra le braccia di Manuel.