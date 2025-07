La Promessa anticipazioni spagnole: Romulo si sposa e lascia la tenuta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa è tra le soap opera che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Le vicende di Manuel, Jana, Alonso e Cruz continuano a tenere alta l’attenzione di oltre 1 milione di telespettatori su Rete 4. Tra i protagonisti assoluti delle prossime puntate della soap opera vi è Romulo Baeza, che verrà presto scarcerato grazie all’aiuto di Manuel che riuscirà a corrompere il sergente Burdina con dei soldi. Le anticipazioni spagnole de La Promessa in onda tra qualche mese su Canale 5 rivelano che ci saranno belle notizie per il maggiordomo. Secondo quanto rivelato da Blasting News, l’uomo si innamorerà di una donna, tanto da voler lasciare la tenuta dei marchesi. Il vecchio maggiordomo deciderà di convolare a giuste nozze con Emilia. Un matrimonio che verrà celebrato da Padre Agapito.

La Promessa anticipazioni spagnole: Romulo sposa Emilia

Le anticipazioni delle puntate spagnole de La Promessa in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Petra proibirà allo staff della tenuta di prendere parte alla cerimonia nuziale tra Romulo ed Emilia. La governante impedirà loro di recarsi in chiesa per salutare i due sposi, che lasceranno insieme il marchesato dei Lujan. In questo modo si concluderà la partecipazione di Romulo all’interno della soap opera spagnola. L’attore Joaquin Climent ha deciso di abbandonare il cast dopo oltre 600 episodi. Un’uscita di scena che siamo sicuri commuoverà il pubblico italiano, che ormai si è affezionato al burbero personaggio dal cuore tenero.