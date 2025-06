La Promessa anticipazioni: qual è il destino di Cruz nella soap opera? Finale drammatico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa è tra le soap opera più amate dagli Italiani. Le vicende di Jana e Manuel hanno collezionato un discreto successo di ascolti sui teleschermi di Rete 4. Tra le protagoniste assolute vi è Cruz interpretata dall’attrice Eva Martin. Proprio il personaggio avrà un finale drammatico che sconvolgerà il pubblico italiano. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che tutto inizierà quando Jana scoprirà la stanza segreta della marchesa. La giovane affronterà quindi la suocera, dicendole di chiamarsi Mariana e di essere la figlia di Dolores, la donna che ha ucciso. Qualche ora più tardi, la tranquillità della tenuta verrà funestata da uno sparo che colpirà in pieno addome Jana. Quest’ultima verrà ritrovata priva di sensi da Manuel che allerterà subito i soccorsi. Dopo alcuni giorni in gravissime condizioni, Jana esalerà l’ultimo respiro davanti ad un disperato Manuel, che piangerà la sua perdita e quella del bambino che attendevano.

La Promessa anticipazioni: Cruz arrestata per la morte di Jana

Le anticipazioni de La Promessa riguardanti le puntate spagnole in onda prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel insieme al sergente Burdina inizieranno ad indagare per capire chi ha posto fine alla vita di Jana. Molto presto, il pubblico scoprirà che Cruz aveva ucciso la nuora dopo aver ritrovato un bottone del suo abito sulla scena del crimine. La marchesa verrà quindi arrestata davanti agli occhi di Alonso e Manuel. In questo modo, il personaggio interpretato da Eva Martin abbandonerà la soap opera dopo oltre 300 episodi. Un duro colpo per i fan delle vicende spagnole che così dovranno dire addio ad una protagonista.