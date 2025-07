La promessa anticipazioni puntate dal 6 al 12 luglio 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ecco la promessa con anticipazioni sulle puntate dal 6 al 12 luglio 2025, che scopriremo di nuovo? Le trame relative alla prossima settimana della soap spagnola mostrano Cruz ignara sulla verità relativa alla morte della moglie di Ricardo. Julia, Martina e Curro chiariscono i malintesi e tornano amici. Ricardo saprà da Maria di aver visto Marcelo mentre baciava Raquel. Egli vorrebbe licenziarlo e Maria decide di parlare a Teresa.

Catalina aiutata da Pelayo rivela a Rómulo di attendere un figlio

Santos sospetta che Ricardo sia colpevole della morte della madre. Jana non accompagnerà Manuel alla gara, per paura di conoscere i suoi amici. Ayala vorrebbe Margarita trovare Margarita per costringerla al matrimonio, ma si scontrerà con Lorenzo, che difenderà sia lei che Martina.

Ricardo affronterà Pelayo, dicendogli di sapere che ha aiutato Catalina ad andare in caserma senza dire niente ad Alonso. Ricardo e Petra litigano, lei vuole sapere chi ha ucciso. Manuel vincerà la gara, Petra esorterà Ricardo a dire la verità a Santos.

Catalina è affaticata, Jana e Manuel tornano soddisfatti dal loro viaggio

Petra si lamenterà con Cruz per l’assenza di Jana e per il comportamento molto irrispettoso di Manuel, che non si preoccupa neppure per Rómulo. Maria tenterà di convincere Teresa a rivelare a Ricardo la verità sulla sua relazione con Marcelo.

Lorenzo riferirà alla duchessa di sapere che Vera è sua figlia, Alonso e Cruz si preoccupano per le voci che le famiglie su Jana e intralciano il matrimonio. Lorenzo incopa Ayala di essersi avvelenato da solo. Infine Teresa confessa a Ricardo di essere la sorella di Marcelo.

Manuel propone a Cruz di rinunciare all’aviazione

Manuel propone al sergente Burdina una soluzione rischiosa. La caduta di Catalina, fortunatamente, non ha conseguenze sulla gravidanza.

Durante le prossime puntate italiane de La Promessa andrà in scena il matrimonio più importante. Dopo tanti imprevisti, Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces) riusciranno infatti a diventare marito e moglie. Tuttavia, prima dello scambio dei voti nuziali, non mancheranno alcuni momenti di tensione… specialmente dopo che la notizia giungerà ai parenti, che succederà?