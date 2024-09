La Promessa anticipazioni: Pia viene ritrovata morta ma c’è un mistero

Tante novità avranno luogo nel corso delle prossime puntate de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Rete 4. Le anticipazioni dello sceneggiato – made in Spagna – rivelano che Pia avrà un tragico finale. Gregorio tornerà alla tenuta per vendicarsi della moglie. La governante sarà molto preoccupata di tale situazione, temendo per la sua vita. Per questo motivo, Pia penserà di togliersi la vita ingerendo della cicuta riposta in una bottiglietta, che Gregorio aveva lasciato in camera in un precedente tentativo di ucciderla. La donna infatti era incinta di un bambino di un altro uomo e per questo Gregorio aveva provato ad ucciderla. Dagli spoiler de La Promessa si evince che Pia si sentirà in trappola a causa del ritorno del marito.

La Promessa anticipazioni: Pia finge il suicidio per scappare da Gregorio

Nelle prossime puntate de La Promessa in programma prossimamente in televisione, Pia deciderà di compiere un gesto estremo dopo aver scritto un testamento in cui affida suo figlio Diego a Jana. Dopo alcune ore, la governante verrà ritrovata morta nella sua camera da letto. I suoi colleghi non potranno altro che constatare il decesso dovuto alla cicuta. Alonso – per evitare che la notizia del suicidio possa espandersi – non farà celebrare il suo funerale, facendo credere che se ne sia andata via. Ma la verità si rivelerà ben altra. Il pubblico scoprirà che Jana aveva aiutato Pia nel suo piano per allontanarsi da Gregorio, diventato ormai un pericolo. La domestica lascerà il palazzo in piena notte per recarsi in una grotta dove troverà la governante ancora in vita. Pia inscenerà il suo finto suicidio per scappare da Gregorio.