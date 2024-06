La promessa anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2024

Durante la prossima settimana, La promessa e le anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2024, mettono in evidenza il ritrovamento di un ritratto di Jana che Manuel ha dipinto. Abel così sospetterà che il suo amico sia innamorato della ragazza. Cruz è con il cognato Fernando quando verrà colpito da un infarto. La marchesa cambierà idea sulla somministrazione di un pillola.

Cruz continua a comportarsi in modo normale, Martina non trova il corpo senza vita del padre

Maria e Salvador torneranno a La Promessa, l’intervento del ragazzo è riuscito. Tuttavia, dovranno attendere qualche giorno per verificare se la vista all’occhio è riacquistata oppure il giovane non vede. Candela è sempre molto confusa per la proposta di matrimonio di Carlos.

I compagni a cui la cuoca si è rivolta, per essere sostenuta, che però le diranno di badare a ciò che le indicherà il cuore. Feliciano si giustificherà con Teresa per il rapimento del bambino di Pia, tuttavia la cameriera non vorrà sentire alcuna ragione, sentirà il peso del tradimento e non vorrà più sentirlo.

Gli abitanti de La Promessa rimarranno sconvolti dalla notizia della morte di Fernando

L’intervento di Salvador movimenta non poco la servitù che ne parla in continuazione. Feliciano, intanto, dopo il rapimento di Diego, cercherà di riconquistare l’amicizia di Salvador. Abel dirà che la morte di Fernando è avvenuta per un attacco di cuore.

LEGGI ANCHE: Stasera in tv, la programmazione di venerdì 28 giugno

Jana consiglierà Curro di stare vicino a Martina. Lope e Simona si organizzeranno e prepareranno del cibo per la veglia notturna di Fernando. Jana difenderà Abel con Maria. Teresa invece è molto malconcia, Feliciano ha rapito il figlio di Pia. Mauro cercherà di consolarla ma lei gli sarà indifferente.

Abel apprenderà che Manuel è stato quasi costretto a sposarsi con Jimena

Dopo la morte di Tomas, Manuel è stato spinto a sposare Jimena. Jana lo incontrerà nell’hangar e cercherà di consolarlo. Manuel la abbraccerà e arriverà Abel che li vedrà. Margarita accuserà i marchesi di avere causato la morte di Fernando e rifiuterà una veglia funebre allargata.

La relegherà solo ai familiari. Pia mostrerà segni di esaurimento nervoso, Romulo lo noterà e la sosterrà. Cruz, in ansia per Ramona, chiederà a Petra di indagare sul suo miglioramento. Ramona, riconoscente, metterà in guardia Jana dal fratello.

Alonso, su richiesta di Margarita, fisserà il funerale per l’indomani pomeriggio

Romulo e la servitù rimarranno sorpresi per la fretta. Alonso ordinerà a Cruz di avvisare il duca Antonio, futuro genero di Fernando. Cruz promette di farlo. Martina, pentita, confesserà a Catalina di avere detto cose cattive al padre. Orengo rivelerà a Candela che Simona è una vera amica e che la sosterrà sempre. Margarita giurerà vendetta contro Cruz al capezzale del marito.

Ramona rileggerà la lettera di Dolores ai figli Mariana e Marcos (Jana e Curro) e capirà che, non rivelando loro il contenuto, li ha solo messi in attrito. Salvador toglierà le bende e, dopo ancora un primo momento di cecità, tornerà a vedere bene da entrambi gli occhi!