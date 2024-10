La Promessa anticipazioni dal 21 al 27 ottobre: Alonso indaga sulla battuta di caccia

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 21 a domenica 27 ottobre sui teleschermi di Canae 5. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Candela deciderà di aprirsi con Simona, svelandole tutta la verità su suo figlio Antonio. Salvador e Maria, invece, avranno una discussione con Pia e Romulo sulla legge che impone che debbano rimandare il loro matrimonio. Dagli spoiler de La Promessa si evince che Ignacio farà il suo arrivo alla tenuta dei marchesi Lujan. Cruz apparirà felice di poter riabbracciare un vecchio amico anche se il suo modo irriverente e tagliante non verrà ben visto dal resto dei famigliari.

La Promessa prossime puntate: Alonso capisce che qualcuno voleva uccidere Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa in programma da lunedì 21 a domenica 27 ottobre in prima visione tv, Alonso deciderà di scoprire chi ha organizzato l’uccisione di Curro, sospettando che alla battuta di caccia qualcuno lo volesse far fuori. Il marchese a questo punto rinchiuderà il nipote in una stanza per evitare che possa correre altri rischi. L’uomo pretenderà che Jana e il dottor Abel non lascino il ragazzo solo per un istante. Intanto Manuel e Martina faranno sempre più fatica a sopportare lo strano comportamento di Lorenzo mentre Vera apparirà molto interessata a Lope. Il sentimento della giovane apparirà così evidente che anche le cuoche se ne accorgeranno. Pia deciderà di metterci la bocca e parlare con la nuova arrivata.