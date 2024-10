La Promessa anticipazioni al 4 al 10 novembre: Cruz punisce severamente Jana, ecco cosa fa

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de La Promessa in programma dal 4 al 10 novembre in prima visione su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna rivelano che Jana ritornerà alla tenuta dopo aver fatto perdere le sue tracce. Cruz non gradirà il comportamento della domestica, dato che aveva lasciato da solo Curro contravvenendo all’ordine impartitole da Alonso. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Cruz deciderà di punirla severamente, declassandola a semplice serva della tenuta a cui spetteranno i lavori più duri come pulire i camini e i pavimenti. Jana avrà modo di rivedere anche suo fratello Curro, al quale chiederà scusa per averlo fatto preoccupare.

La Promessa puntate 4-10 novembre: Petra racconta a Cruz la verità sulla sua gravidanza segreta

Nelle nuove puntate de La Promessa in onda dal 4 al 10 novembre su Rete 4, Petra apparirà disperata per la morte di Feliciano. Per lei non sarà per nulla semplice riprendere in mano le redini della sua vita e per questo motivo si sfogherà con Cruz. La dama di compagnia le racconterà tutta la verità sulla sua gravidanza segreta anche se ometterà di dirle che Ignacio è il padre di Feliciano, appena arrivato alla tenuta. La soap opera che narra le vicende della famiglia Lujan è in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Rete 4 dove sta fidelizzando un certo numero di spettatori dopo la decisione di sospenderla su Canale 5 dov’era seguitissima.