La Promessa anticipazioni 7-13 ottobre: due personaggi tra la vita e la morte

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma da lunedì 7 a domenica 13 ottobre in prima visione su rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna segnalano che Curro e Feliciano rimarranno gravemente feriti durante la battuta di caccia. I due verranno colpiti da dei proiettili in varie parti del corpo da parte di un sicario. Dagli spoiler de La Promessa si evince che Alonso – in ansia – chiederà a Manuel di chiamare il noto dottore Sandoval per sottoporre Curro ad un intervento chirurgico salvavita. Ma il dottor Abel deciderà di non dare il nullaosta per il trasferimento del giovane in un’altra località a causa delle sue gravi condizioni di salute. Abel deciderà lui stesso di procedere alla delicata operazione dove Curro perderà una grossa quantità di sangue.

La Promessa puntate 7-13 ottobre: Curro necessita di una trasfusione di sangue

Nelle puntate de La Promessa dal 7 al 13 ottobre su rete 4, Cruz continuerà a sperare che Curro muoia sotto i ferri del dottor Abel. La marchesa vorrà evitare che il ragazzo prenda il titolo nobiliare del nonno Juan. Intanto il medico effettuerà alcuni controlli per trovare un gruppo sanguigno compatibile con quello di Curro per procedere alla trasfusione. Jana risulterà essere quella idonea per salvare la vita al fratello anche se al momento nessuno sospetterà del loro legame di parentela. Le condizioni di salute di Feliciano invece verranno trascurate nonostante i tentativi di Petra di farlo visitare. Una settimana ricca di colpi di scena, quella che attende i fan della soap opera, che dal 30 settembre è traslocata su Rete 4.