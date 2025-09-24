La notte nel cuore raddoppia su Canale 5: l’inaspettato cambio di programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ogni domenica le vicende di Nuh e Melek hanno registrato più di due milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5, confermandosi un nuovo grande successo made in Turchia. Proprio per questo, Mediaset ha deciso di attuare un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fan della dizi turca. Secondo quanto riportato dalla guida tv, La notte nel cuore andrà in onda domani 25 settembre in prima serata su Canale 5. Le vicende ambientate in Cappadocia verranno trasmesse al posto del concerto di Sal Da Vinci, che è stato rimandato a data da destinarsi. Una bella sorpresa per i fan della serie tv turca che potranno assistere alle loro vicende sia giovedì che domenica in prima serata.

La notte nel cuore anticipazioni puntata 25 settembre

La serie tv turca andrà in onda eccezionalmente domani 25 settembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Ma cosa succederà nella nuova puntata de La notte nel cuore? Le anticipazioni rivelano che Sevilay e Melek si troveranno intrappolate su di un auto in bilico su di un crepaccio ed il minimo movimento potrebbe farle cadere nel burrone. Cihan rimarrà per tutto il tempo in linea con Hikmet in attesa dei soccorsi. Sevilay e Melek verranno tratte in salvo e portare in clinica dove verranno raggiunte da Cihan e Melek in ansia per le loro condizioni di salute. Intanto la sete di vendetta di Cihan non si placherà disposto a qualunque cosa per trovare il nascondiglio di Esat. Per prima cosa deciderà di rendergli la vita impossibile bloccandogli la carta di credito. Non passerà tempo che Esat uscirà allo scoperto e Cihan non prederà occasione per informazione i suoi scagnozzi, ordinando loro di bloccarlo.