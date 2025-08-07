La notte nel cuore anticipazioni: Nuh è gravemente malato, scoperta choc!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno appassionando il pubblico italiano. Le vicende di Nuh e Melek rimarranno sospese il 10 e 17 agosto per permettere ai fan di poter godersi delle vacanze in totale serenità senza perdere nessun appuntamento. Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti le prossime puntate in programma prossimamente su Canale 5 annunciano che tutti nodi verranno al pettine e molte verità verranno svelate. Nuh ammetterà di amare Sevilay, che riuscirà ad ottenere il divorzio dal cugino. L’uomo poi dovrà affrontare il ritorno di suo padre Alil, tanto che Sumru non apparirà per nulla contenta. La donna inoltre soffrirà quando scoprirà che il suo primogenito maschio è tormentato da strani malesseri.

La notte nel cuore anticipazioni: Nuh scopre di avere un tumore al cervello

Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano che Nuh si recherà da un medico dopo essere stato colpito da un nuovo svenimento. Il giovane sarà sottoposto ad alcune indagini che metteranno in luce un tumore al cervello da curare. Nuh cercherà di tenere per sé la scoperta choc ma l’impresa si rivelerà essere molto difficile. La malattia di Nuh verrà scoperta da tutta la famiglia e le cure si riveleranno più dure del previsto. L’uomo vincerà inizialmente la sua battaglia contro il cancro ma questa ritornerà a far capo poco dopo. Anche questa volta Nuh sconfiggerà il male nonostante esca con le ossa rotte. Il lieto fine sarà fortunatamente dietro l’angolo visto che sposerà Sevilay mentre sua sorella partorirà una bambina.