La notte nel cuore, doppia sospensione su Canale 5: è rivolta dei fan

La notte nel cuore sta tenendo compagnia al pubblico italiano. Ogni domenica, la serie tv turca ha incollato oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo ottenuto in queste settimane in televisione, le vicende di Nuh e Melek subiranno un importante cambio di programmazione per questo mese di agosto. In particolare, Mediaset ha deciso di procedere con una doppia sospensione per La notte nel cuore. La serie tv infatti non andrà in onda ne domenica 10 agosto ne il 17 agosto per permettere al pubblico di passare le festività di Ferragosto in totale relax. Al suo posto, Mediaset ha deciso di mandare in onda alcuni film turchi in prima visione tv. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato il malcontento da parte del popolo della rete. Molti utenti hanno scritto sui social: “Non è possibile” mentre un altro “Ci siamo stancati di questi cambi di programmazione.”

La notte nel cuore ferma il 10 e 17 agosto

La serie tv non andrà in onda il 10 e 17 agosto sui teleschermi di Canale 5. La notte nel cuore tornerà in onda il 24 agosto in prima serata. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Sevilay. In particolare, la donna deciderà di prendere una decisione in merito al suo matrimonio con Cihan. La ragazza apparirà intenzionata a chiedere il divorzio al marito, non riuscendo più a nascondere i sentimenti che prova per Nuh. Neanche a dirlo, la decisione scatenerà la rabbia di Hikmet, la quale farà delle pesanti minacce nei confronti della figlia, che però non otterranno il risultato sperato.