La notte nel cuore confermata su Canale 5: la scelta di Mediaset entusiasma i fans

La notte nel cuore continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Le vicende di Nuh e Melek hanno conquistato oltre 2 milioni di telespettatori lo scorso giovedì 25 settembre, riuscendo a contrastare benissimo la concorrenza di altre reti. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese ad effettuare un cambio di programmazione che siamo sicuri entusiasmerà il pubblico. In particolare, Mediaset ha deciso di confermare l’appuntamento del giovedì sera de La notte nel cuore. La serie tv infatti continuerà il raddoppio settimanale dopo il grande riscontro di pubblico. Per questo motivo, le nuove puntate delle vicende ambientate in Cappadocia andranno in giovedì 2 ottobre e domenica 5 ottobre. Confermato anche l’appuntamento di domenica 28 settembre in prima visione su Canale 5.

La notte nel cuore anticipazioni puntata 28 settembre

La serie tv continuerà il raddoppio settimanale dopo il grande successo di ascolti ottenuto su Canale 5. Ma cosa succederà nel nuovo appuntamento de La notte nel cuore in programma il 28 settembre in prima visione tv? Le anticipazioni rivelano che Cihan apparirà assetato di vendetta nei confronti di Esat. L’uomo darà ordine ai suoi uomini di rintracciare il fratellastro, che sparerà un colpo che finirà per ferire lui stesso al braccio. A villa Sansalan, Cihan farà radunare le cose di Esat per cacciarlo. Proprio in questo frangente farà il suo arrivo Esat che non esiterà ad aggredirlo. Tra i due scoppierà un’accesa lite che potrebbe avere conseguenze drammatiche.