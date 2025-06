La notte nel cuore, come finisce? Tutto sul finale della serie tv turca di Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è la nuova serie tv turca che sta appassionando maggiormente il pubblico italiano. Le vicende di Melek, Nuh e della loro madre Sumru hanno totalizzato oltre 2 milioni di telespettatori a puntata. Proprio la serie tv ha concluso la sua messa in onda in queste settimane in Turchia con un finale di stagione ricco di colpi di scena. Le anticipazioni riguardanti l’ultima puntata rivelano che Nuh si sottoporrà ad una delicata operazione a causa di gravi problemi di salute. Il ragazzo riuscirà a sopravvivere nonostante all’inizio si era ipotizzato ad un finale tragico. Ma i colpi di scena non saranno finiti qui perché Sumru si farà una vita accanto a Tahsin. I due diventeranno marito e moglie in una cerimonia dove saranno presenti i due gemelli.

La notte nel cuore finale di stagione: Melen e Cihan diventano genitori di una bambina

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti il finale di stagione che verrà trasmesso nel 2026 sui teleschermi di Canale 5 raccontano che ci saranno belle notizie anche per Melek come riportato da Blasting News. La donna riuscirà a ritrovare la serenità al fianco di Cihan dopo aver superato alcuni ostacoli. Proprio il ragazzo rimarrà ferito durante una rapina che scoppierà in una gioielleria. Dagli spoiler si apprende che Cihan e Melek daranno il benvenuto alla loro prima figlia. La serie tv si concluderà con un lieto fine per la gioia dei telespettatori. Nel frattempo, La notte nel cuore tornerà domenica 15 giugno in prima visione su Canale 5 dove sono attesi diversi colpi di scena. Sevilay scapperà dalla tenuta dei Sansalan non volendo contrarre matrimonio con un uomo che non ama.