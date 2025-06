La notte nel cuore anticipazioni quarta puntata del 15 giugno: Sevilay scappa prima delle nozze

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il successo di ascolti di ieri, i fan si stanno chiedono cosa succederà nella quarta puntata de La notte nel cuore in programma il prossimo 15 giugno in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Harika organizzerà una festa con una sorpresa che metterà a disagio Sevilay. Nel frattempo, Nuh e Melek faranno pressioni alla madre affinché sveli a Samet che sono in realtà i suoi figli. Sumru in grande difficoltà finirà per confessare tutto a sua madre tra le lacrime. Dagli spoiler de La notte del cuore si apprende che Sevilay scapperà decisa a rifarsi una vita lontano dalla famiglia Sansalan grazie all’aiuto di Nuh. Una decisione che scatenerà il caos in famiglia. Cihan e Melek, invece, si avvicinano a causa dei rispettivi problemi con le loro madri.

La notte nel cuore anticipazioni del 15 giugno: Sevilay fugge grazie a Nuh

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la quarta puntata del 15 giugno su Canale 5 raccontano che Samet e Hikmet cercheranno di riportare a casa Sevilay con scarsi risultati. Allo stesso tempo, Sumru apparirà sempre più in difficoltà, tanto da temere che la verità sull’identità di Nuh e Melek venga a galla. La donna proverà a confrontarsi coi suoi due gemelli che l’accuseranno di averli abbandonati in fasce. Intanto Hikment accuserà un infarto e verrà portata in ospedale. Sevilay, invece, farà ritorno a casa, promettendo a sua madre che sposerà Cihan. Quest’ultimo minaccerà Esat alla scoperta che ha mandato a monte un contratto milionario.