La notte nel cuore chiude su Canale 5: svelata la data dell’ultima puntata della serie tv

La notte nel cuore è tra le serie tv che hanno collezionato più successo in Italia. Le vicende di Nuh e Melek hanno registrato quasi 2 milioni di telespettatori a puntate sui teleschermi di Canale 5. Una dizi turca che sta per concludersi in Italia. Mediaset ha annunciato che La notte nel cuore chiuderà ufficialmente i battenti nel mese di dicembre. Una vera e propria doccia gelata per i fans che ormai si erano affezionati alle avventure in Cappadocia. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, l’ultima puntata dello sceneggiato turco andrà in onda martedì 23 dicembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5 salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Il finale de La notte nel cuore in onda il 23 dicembre

Il 23 dicembre andrà in onda l’ultimo appuntamento con La notte nel cuore sui teleschermi di Canale 5. Un finale denso di colpi di scena per la gioia del pubblico italiano. Secondo alcune anticipazioni si apprende che Melek e Cihan diventeranno genitori di una bambina mentre Tahsin e Sumru si sposeranno. Una cerimonia nuziale, a cui parteciperanno tutti i famigliari eccetto Esat, che si troverà in carcere per scontare i suoi crimini. Hikmet e Halil, invece, verranno arrestati per aver tramato alle spalle dei Sansanal e truffato Canan.