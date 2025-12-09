Io sono Farah sbarca nel daytime di Canale 5: la mossa a sorpresa di Mediaset

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è appena tornata in televisione dopo uno stop di alcuni mesi. La serie tv con protagonista l’attrice Demet Ozdemir va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale 5 dopo aver preso il posto di Tradimento, che ha chiuso i battenti a fine novembre. Un ritorno che non sta ottenendo un grande successo di ascolti in questo momento. Di qui, la mossa a sorpresa di Mediaset per aiutare Io sono Farah. Secondo quanto trapelato dal portale Davide Maggio, la serie tv con la dottoressa iraniana andrà in onda da mercoledì 10 fino a venerdì 12 dicembre dalle ore 14:05 per circa 10 minuti su Canale 5. Ogni venerdì sera, invece, dalle ore 21:50 subito dopo La ruota della fortuna con Gerry Scotti.

Io sono Farah sbarca nel daytime da mercoledì 10 dicembre

Le vicende con Demet Ozdemir andranno in onda nel daytime di Canale 5 a partire da mercoledì 10 dicembre. Mediaset ha deciso di compiere tale mossa a sorpresa per provare a risollevare gli ascolti di Io sono Farah che non stanno ingranando. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti della serie tv rivelano che la protagonista si troverà in pericolo a causa di Bekir. Proprio quest’ultimo la prenderà in ostaggio, apparendo intenzionato a farle del male. I due daranno vita ad una violenta colluttazione in cui avrà la peggio lo scagnozzo di Ali Galip. Nel frattempo, Hakan finirà in carcere con l’accusa di aver posto fine alla vita di Alperen, il collega di Mehmet.