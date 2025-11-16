La notte nel cuore anticipazioni puntata 18 novembre: un grave lutto sconvolge la famiglia Sansalan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere martedì 18 novembre in prima serata sui teleschermi d Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Tahsin e Cihan incontreranno Hikmet. I due uomini chiederanno alla donna di cederli la custodia legale di Samet. La donna, a questo punto, chiederà ai parenti altri soldi pur di acconsentire alla loro richiesta. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Cihan e Tahsin rimarranno sconvolti dalla notizia della morte di Samet. Cihan si preparerà per raggiungere Ankara e prelevare il corpo del defunto padre mentre Bunyamin organizzerà il suo solenne funerale. Nel frattempo, Sevilay lascerà la Cappadocia per incontrare suo fratello maggiore Andac.

La notte nel cuore puntata 18 novembre: la famiglia Sansalan prende parte al funerale di Samet

Nella nuova puntata de La notte nel cuore in programma il 18 novembre su Canale 5, Tahsin rivelerà a Sumru di credere alla versione raccontata da Halil. La donna delusa lascerà la Cappadocia a bordo della sua auto. La madre di Melek e Nuh troverà ospitalità a casa di un’amica dove apprenderà che il suo ex marito Samet è deceduto. Nel frattempo, Sevilay otterrà un lavoro nell’azienda del fratello Andac anche se non gli svelerà la sua vera identità. Tutta la famiglia Sansalan, invece, prenderà parte al funerale di Samet. In questa circostanza, Esat farà il suo arrivo accompagnato da una strana scorta, scatenando le reazioni di Nihayet e Hikmet.