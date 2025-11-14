La forza di una donna, quando chiude su Canale 5? Svelata la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che hanno conquistato il pubblico italiano. Da quando ha debuttato in estate, le vicende con Bahar hanno registrato ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Le puntate della serie tv sono viste in media da oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo a battere la concorrenza de Il Paradiso delle signore su Rai 1. Un grande successo che però ha durata limitata. Anche La forza di una donna si appresta a chiudere i battenti. Secondo quanto riportato sul portale Blasting News, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk termineranno la loro messa in onda nel 2026 con un finale di stagione denso di colpi di scena per i fans.

La forza di una donna finisce nel 2026

La serie tv turca terrà alta l’attenzione del pubblico italiano ancora per diversi mesi prima del gran finale previsto per il 2026. Nel frattempo, La forza di una donna subirà un cambio di programmazione per il mese di dicembre. In particolare, le vicende con Bahar, Nisan e Doruk andranno in onda sette giorni su sette. La dizi turca verrà trasmessa anche di domenica, prendendo il posto lasciato vacante da Verissimo, che andrà in pausa per le vacanze di Natale 2025. Una bella notizia per i fan, che si erano parecchio lamentati in rete a causa della durata ridotta degli episodi durante il daytime pomeridiano.