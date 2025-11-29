La notte nel cuore anticipazioni 2 dicembre: Bunyamin fa una confessione difficile a Turkan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diverse novità accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere martedì 2 dicembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv raccontano che Peri ammetterà di aver approfittato del viaggio per avvicinarsi a Cihan. Quest’ultimo e Melek chiederanno a Nuh di conoscere dove si trova Sevilay, che verrà scagionata dall’accusa di aver ucciso Andac. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che il giovane non rivelerà alla coppia il nascondiglio di Sevilay, preferendo andarsene. Cihan accompagnerà poi Peri in albergo dove lei proverà ad avvicinarsi a lui ma verrà respinta.

La notte nel cuore anticipazioni 2 dicembre: Bunyamin è sterile

Nella nuova puntata de La notte nel cuore in programma martedì 2 dicembre in prima visione su Canale 5, Harika si comporterà male sia con una commessa che con il direttore del negozio. L’atteggiamento della ragazza susciterà il malcontento da parte di Nazim. Esat, nel frattempo, vorrà tirarsi fuori dalle macchinazioni di Halil e Hikmet, che inizierà a ricattarlo. Sumru non apparirà pronta a perdonare Tahsin e Nuh, che non avevano creduto alla sua versione in merito all’abuso subito da Halil. I due uomini decideranno di rimanere a Konya in attesa del perdono da parte della donna. Infine Bunyamin confesserà a Turkan di essere sterile e per questo verrà lasciato.