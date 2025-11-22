La notte nel cuore anticipazioni puntata 25 novembre: Sevilay sospettata di omicidio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere martedì 25 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Nuh e Sevilay troveranno riparo in un appartamento in seguito alla morte di Andac. Intanto Melek sarà arrabbiata con suo fratello a causa del poco interesse che nutre nei confronti della loro madre Sumru. La donna potrà contare sull’appoggio di Cihan in questa difficile situazione. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che i telegiornali annunceranno la notizia della morte di Andac e di Sevilay come sospettata del delitto. La ragazza apparirà desiderosa di recarsi alla polizia per costituirsi ma le sarà impedito da Nuh, che le dirà di aver preparato la loro fuga all’estero.

La notte nel cuore anticipazioni 25 novembre: Esat chiede a Nihayet di aiutarlo a riconquistare Esma

Nella nuova puntata de La notte nel cuore in onda il 25 novembre in prima serata, Esat chiederà aiuto a Nihayet per riconquistare il cuore di Esma mentre Sumru si offrirà di aiutare la preside di una scuola per saldare un debito con uno strozzino. Halil, nel frattempo, farà una chiamata a Canan per invitarla a cena anche se continuerà a fare la corte ad Hikmet. Cihan e Melek, invece, sogneranno un futuro felice con la loro bambina. Sumru raggiungerà Tahsin, al quale racconterà che una sua amica ha un problema con uno strozzino. L’uomo si offrirà di aiutare la donna, recandosi personalmente da Suleyman per risolvere la vicenda.



